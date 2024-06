Plus Kirchen

Auf frischer Tat ertappt: Kirchenerin entdeckt Dieb beim Durchwühlen eines Autos

Von Redaktion

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Eine Frau trieb offenbar in der Freitagnacht einen Dieb, der das Auto ihrer Schwester in der Kirchener Sandstraße durchwühlt hatte, in die Flucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum dem tatverdächtigen Mann.