Am Wochenende droht Stau auf A 3 und Co.

Ein kleiner Abstecher mit der Familie in den Kölner Zoo, ins Phantasialand nach Brühl oder eine spontane Shopping-Tour in Frankfurt oder Düsseldorf? An diesem Wochenende sollten Verkehrsteilnehmer aus der Region vor allem mit einem rechnen: mit vollen Autobahnen und erhöhter Staugefahr. Denn mit dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Mitte kommender Woche setzte ab Freitag die große Rückreisewelle ein, während in Rheinland-Pfalz die letzten zwei Wochen der Sommerferien anbrechen und viele Familien erst jetzt in den Urlaub starten. Die Folge ist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, insbesondere auf der A 3 im Westerwald.