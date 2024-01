Seit Oktober 2020 laufen die Baumaßnahmen für einen Anbau an der Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kirchen, die in diesem Jahr ihren Abschluss finden sollen. Mindestens genauso alt ist die Idee, den Namen der Kita im Zuge des Wechsels von einer kirchlichen zu einer kommunalen Trägerschaft zu ändern. Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kirchen war der angedachte Namenswechsel kürzlich wieder Thema. Während sich die Ratsmitglieder nicht einig sind, gab eine neue Umfrage unter Eltern und Kindern der Einrichtung eine klare Meinung wieder.