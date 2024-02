Plus Altenkirchen Altenkirchens Stadtbürgermeister Lindenpütz: Die Stadt wächst zusammen „Wir haben ein spannendes Jahr vor uns“, sagt Altenkirchens Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz (CDU). Die RZ traf ihn zum Gespräch im neuen Stadtbüro an der Bahnhofsstraße. Im Dezember wurden die neuen Räume bezogen. Nun blickt er auf die Ereignisse und was das Jahr 2024 für Altenkirchen bereithält. Von Annika Stock

Wahlen Der größte Schwerpunkt wird die anstehende Kommunalwahl am 9. Juni sein. Der Stadtbürgermeister hofft bei der Kommunalwahl auf eine gute Wahlbeteiligung und richtet dementsprechend auch direkt einen Appell an die Bürger: „Nur wer wählt, beteiligt sich am demokratischen System und kann seine Stimme einbringen“, betont Lindenpütz. „Angesichts der Diskussion in ...