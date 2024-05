Plus Kreis Altenkirchen

Altenkirchener Kreistagsfraktionen gefragt – Heute: Sollen weitere B8-Ortsumgehungen gebaut werden?

i Die Bundesstraße 8 ist eine der viel befahrenen Straßen im Kreis Altenkirchen. Anwohner sind genervt und fordern Entlastung. Auf der anderen Seite wird ein weiterer Ausbau aus ökonomischen Gründen kritisch gesehen – und dann sind da auch noch die Kosten. Foto: Markus Eschenauer

Neun Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Kreistag Altenkirchen einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und stellen jeweils sieben Antworten auf sieben Fragen gegenüber.