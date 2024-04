Plus Altenkirchen/Koblenz

Altenkirchen: Vier Jahre und neun Monate Haft für Lotto-Laden-Räuber

i Vier Jahre und neun Monate Haft für Räuber Foto: Sonja Roos

Am Ende ging es schneller als erwartet: Waren zunächst drei Prozesstage angesetzt, kam das Schöffengericht unter dem Vorsitzenden Richter Andreas Bendel bereits am Donnerstag zu einem Urteil im Prozess um den Überfall am 16. Oktober 2023 auf den Tabak- und Lottoladen in der Altenkirchener Bahnhofstraße. Vier Jahre und neun Monate Haft für den 25-jährigen Täter, der zwar geständig war, jedoch auch arge Gedächtnislücken hatte.