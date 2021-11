Gegen 12 Uhr herrscht am Sonntag Gewissheit in der Altenkirchener Christuskirche: Hans-Jürgen Ott wird aller Voraussicht nach im neuen Jahr als Gemeindepfarrer die – nominell – erste Pfarrstelle in der Kreisstadt besetzen. Im Wahlgottesdienst hat sich eine deutliche Mehrheit der 15 anwesenden Presbyter für den Geistlichen entschieden, der seit 2014 im Saarland wirkt, aber vielen Christen in der Region bekannt ist.