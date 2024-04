Altenkirchen

Als CDU-Kandidat nominiert: Ralf Lindenpütz will Altenkirchener Stadtbürgermeister bleiben

i Ralf Lindenpütz (2. von rechts) tritt erneut zur Stadtbürgermeisterwahl an. Zur einstimmigen Nominierung gratulieren CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Thorsten Löhr (links) sowie Kristianna Becker und Götz Gansauer für die CDU-Stadtratsfraktion. Foto: Bastian Prieß

Amtsinhaber Ralf Lindenpütz kandidiert in Altenkirchen erneut für das Amt des Stadtbürgermeisters. Der 58-Jährige ist in einer Mitgliederversammlung einstimmig als Kandidat nominiert worden, wie der CDU-Gemeindeverband Altenkirchen-Flammersfeld in einer Pressemitteilung berichtet.