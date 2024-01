Das Thema Zuwanderung ist für Bernd Becker untrennbar mit einer Integration der Menschen verbunden. Das macht der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion im AK-Winterinterview deutlich. Auch in der Krankenhausfrage bezieht der Sozialdemokrat klar Stellung, spricht von mindestens drei Kliniken in der Region, die in einem leistungsstarken Haus aufgehen sollen.