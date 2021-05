Aktion auch im Kreis Altenkirchen: Nabu ruft auf, die Vögel zu zählen

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft mit der Stunde der Gartenvögel zur bundesweiten Zählaktion im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im benachbarten Park auf. Darauf weist die Regionalstelle Rhein-Westerwald der Umweltorganisation hin, in der auch die drei Nabu-Gruppen Altenkirchen, Daaden und Gebhardshainer Land/Wissen organisiert sind. Von Donnerstag, 13. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, ist jeder aufgerufen, Vögel zu beobachten und bis Montag, 24. Mai, zu melden. Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Bereits 2020 wurde mit 150.000 Teilnehmern ein neuer Zählrekord gesetzt.