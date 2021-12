Kreis Altenkirchen

Unterstützung für Flutopfer: Kreisfeuerwehrverband übergibt in Altenahr Scheck über 10.000 Euro

Gut fünf Monate liegt die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal zurück, bei der nahezu alle Feuerwehreinheiten des Kreises Altenkirchen von erster Stunde an zum Einsatz kamen. Unter dem Eindruck ihrer Erlebnisse initiierte der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Altenkirchen mehrere Hilfsaktionen zur Unterstützung der in Not geratenen Feuerwehrangehörigen im Flutgebiet. Nun hat eine Delegation im provisorischen Feuerwehrhaus in Altenahr einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro übergeben.