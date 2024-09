Absurdes Theater in Betzdorf: Herzensbrecher auf und hinter der Bühne

Die Saison der Theatergemeinde Betzdorf wird am Donnerstag, 10. Oktober, fortgesetzt. Dann ist in der Stadthalle die Komödie „Weiße Turnschuhe“ von René Heinersdorff zu sehen.

Pater Brown löst dann am Donnerstag, 14. November, einen kniffeligen Fall mit Köpfchen und Humor. Und auch für 2025 hat die Theatergemeinde Aufführungen im Programm. Karten gibt es im Büro der VHS-Theatergemeinde Betzdorf unter Telefon 02741/291-411 oder - 427, in den Bürgerbüros Betzdorf und Gebhardshain unter Telefon 02741/291.900, im Internet unter www.theatergemeinde-betzdorf.de oder an der Abendkasse.