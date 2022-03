Abiturfeier der Integrierten Gesamtschule Hamm: Zeugnisse für 48 glückliche Schulabgänger

Zu Beginn der Feierlichkeiten gestalteten Schulpfarrerin Barbara Kulpe und Musiklehrer André Becker (Trompete) eine kleine Andacht. Darin spielte die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft eine zentrale Rolle.

Zur offiziellen Abiturfeier trafen sich Schüler, Eltern und Lehrer in der Raiffeisenhalle. Dilara Erol und Lilly Krause (beide MSS 12) führten durchs Programm. Jenny Braun, Georg Sirch, Miriam Just und Verena Braun übernahmen die musikalische Gestaltung des Abends.

Schulleiterin Andrea Brambach-Becker resümierte, welche wechselhaften und schwierigen Zeiten hinter den Absolventen liegen. In Bezug auf das Abschlussmotto „Friends – Abi there for you“ stellte sie Werte wie Freundschaft, Vertrauen, Achtung, Anteilnahme und Kommunikation in den Vordergrund. Sie dankte allen Beteiligten – Absolventen, Eltern und Kollegen – für das bewiesene Durchhaltevermögen.

Für den Abijahrgang fasste Lara Rompel rückblickend die gemeinsame Oberstufenzeit treffend zusammen. Da lange Zeit vieles nur auf Distanz möglich war, konnte die Jahrgangsstufe erst spät zusammenwachsen. Während der Mottowoche lernte man sich noch einmal „neu“ kennen, und plötzlich war es keine Frage mehr, dass jeder jedem die Daumen für die finalen Prüfungen hielt und auch beim letzten Prüfling noch mitfieberte. Mit Erfolg.

Weitere Grußworte – verbunden mit Ehrungen – überbrachten der Kreisbeigeordnete Klaus Schneider sowie Bürgermeister Dietmar Henrich. Schneider bat den Jahrgang, sich in der Region einzubringen. Glückwünsche kamen auch vom neuen Oberstufenleiter Andreas Schindele. Danach übergaben die Stammkursleiter Claudia Birk-Gehrke, Christoph Hofmann, Katja Reinfeld und Gajane Schachnasarjan die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. Im Anschluss fanden sich die Abiturienten mit ihren Eltern und Lehrern zu einem Sektempfang auf dem Schulhof ein, den die Klassenstufe 12 organisierte.