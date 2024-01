Der Posten des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters in Stürzelbach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist neu besetzt: am Sonntag wurde Hans Gerd Altgeld mit 92 Ja-Stimmen (82,14 Prozent, vorläufiges amtliches Endergebnis) zum neuen Ortschef gewählt. Dagegen standen 20 Nein-Stimmen (17,86 Prozent).