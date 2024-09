Plus Daaden/Attendorn

300 Jobs betroffen: Automobil-Zulieferer Mubeau will auch in Daaden Arbeitsplätze abbauen

i Volkswagen ist einer der Kunden des Automobilzulieferers Mubea. Beide reagieren auf die schlechten Aussichten für die Autobranche mit Kürzungsplänen. Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa

Erst im Juni schickte Mubea einen Teil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nun verkündet der Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Attendorn 300 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Wieder ist auch das Werk in Daaden betroffen. So begründet das Unternehmen diesen Schritt.