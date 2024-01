Plus Elkenroth 19-Jähriger: „Ich bin in Panik geraten“: Flucht vor der Polizei endet vor Gericht Eine Fahrt mit einem Roller wurde Michael B. (Name geändert) zum Verhängnis. Der 19-Jährige fuhr mit einem Roller, ohne einen Führerschein zu besitzen, der Polizei direkt in die Arme. Er drückte aufs Gas und schaffte es, die Polizisten zunächst abzuschütteln, wurde aber kurze Zeit später zu Fuß gefasst. Nun musste er sich wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens vor dem Betzdorfer Amtsgericht verantworten. Von Thomas Leurs

Es war ein warmer Sommertag am 17. Juni 2023. Michael B. hatte einen Roller, der nicht mehr in Betrieb war, von seinem Freund erhalten. Diesen wollte er wieder „flott machen“ und weiterverkaufen. In den späten Nachmittagsstunden startete er noch eine Probefahrt mit dem Roller, um zu überprüfen, ob an dem ...