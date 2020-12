102 Corona-Infizierte: Inzidenz im Kreis Altenkirchen sinkt auf 40,4

Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 17:38 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern abbildet, geht auf 40,4 zurück. Damit bleibt der Kreis in der Gefahrenstufe 2 (orange), die von 35 bis 49,9 reicht.

Nachdem in den vergangenen Tagen Infektionen am Betzdorfer Gymnasium und an der Wissener Grundschule jeweils zu umfangreichen Tests und Quarantänen geführt haben, ist mit dem Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen aktuell eine weitere Schule betroffen:

In einer 8. Klasse wurde ein Schüler positiv getestet. Hier lassen sich die Kontakte laut Kreisgesundheitsamt innerhalb der Klasse gut nachvollziehen, so dass bislang nur rund 15 Jugendliche getestet und unter Quarantäne gestellt werden mussten.

Und so verteilen sich die insgesamt 805 positiv getesteten Personen auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: