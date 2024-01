Es ist jetzt an den Dernauer Bürgern selbst, die Zündflamme für das hochwassersichere, klimaschonende und für die Verbraucher günstige Dorfwärmenetz zu entfachen. Im Ort sind alle Haushalte auch unabhängig von einem Flutschaden aufgerufen, bis zum 13. Februar möglichst viele Aufträge zum Anschluss an das Nahwärmenetz zu erteilen. In Dernau müssen 70 Prozent der Gebäude angeschlossen werden. Nur dann fließen die Zuschüsse von Bund und Land in der notwendigen Höhe von 60 Prozent.