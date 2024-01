Plus Adenau Zu Besuch bei einem „Hidden Champion“: Adenauer Caritas-Werkstatt punktet bei Saatbombenproduktion Ein wenig versteckt liegt es da, das Gebäude der Caritas-Werkstätten in Adenau. Seit Mai 2021 betreibt die St. Raphael Caritas- und Behindertenhilfe die Werkstatt im Gewerbegebiet und überzeugt seitdem mit einem weitgefächerten Dienstleistungsangebot. Grund genug für die RZ, sich in der Werkstatt einmal umzusehen. Von Claudia Voß

"Guerilla-Gardening made in Adenau", mit diesem Slogan könnten die Caritas-Werkstätten in Adenau eigentlich groß punkten. Denn das für das Gärtnern im urbanen oder "Guerilla"-Stil Hauptutensil, die Saatbomben, liefern sie. Rund 200.000 Stück produzieren die Beschäftigten der Caritas-Werkstätten Adenau pro Jahr. Und das ist längst nicht alles, was die Einrichtung der ...