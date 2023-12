„Zoltan“ hält Einsatzkräfte auf Trab: Kreisel in Bad Neuenahr geflutet, Straße in Sinzig gesperrt

In der Nacht zum Freitag hat das Sturmtief „Zoltan“ in Verbindung mit Dauerregen und einem durchquerenden Gewitter unzählige Einsätze von Feuerwehren, Straßenmeistereien und der Polizei nach sich gezogen – auch im Kreis Ahrweiler.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz waren Bäume umgestürzt, Beschilderungen und Bauzäune umgeweht, und auch am Folgetag mussten noch Gefahrenstellen beseitigt, Keller und Unterführungen leer gepumpt werden. Bei Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen wurden im Bereich des Polizeipräsidiums drei Personen leicht verletzt.

Feuerwehr pumpt Wasseransammlung im Kreisverkehr ab

In Bad Neuenahr kam es am Donnerstagabend innerhalb kürzerer Zeit zu einer großen Wasseransammlung im Kreisverkehr der L 83 in Höhe der Ringener Straße. Laut Feuerwehr waren Abläufe verstopft. Der Kreisverkehr musste kurzfristig gesperrt werden.

Die Stadt Sinzig meldete zudem: Aufgrund der derzeitigen Wetterlage wurde die Feuerwehr Sinzig am Donnerstag zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste gerufen. Insbesondere in der Burggrafenstraße in Fahrtrichtung Bad Bodendorf wurden Einsätze abgearbeitet. Aktuell ist an dieser Örtlichkeit ein weiterer Baum umgestürzt und wird von der Feuerwehr beseitigt.

Straße in Sinzig bleibt vorerst gesperrt

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Hinblick auf die Wetterlage weitere Bäume in diesem Bereich umstürzen könnten, ordnete die Stadt laut Mitteilung an, den Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Bad Bodendorf sowie in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Bad Bodendorf ab sofort zu sperren. Die Sperrung erfolgt ab der Einmündung Landskroner Straße/Burggrafenstraße. Die Erreichbarkeit für die Anlieger bis Hausnummer 60 ist gewährleistet. red