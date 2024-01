Zinngießen mit Bürgermeister Achim Juchem: Gute Vorzeichen für 50 Jahre Grafschaft

Was bringt das Jahr 2024 wohl für die Gemeinde Grafschaft? Wird es ein gutes Jahr oder wird am Ende doch einiges im Argen liegen? In der Gemeinde stehen immerhin einige wichtige Termine an – unter anderem das 50-jährige Bestehen der Gemeinde. Bürgermeister Achim Juchem hat mit uns im Ringener Rathaus den traditionellen Silvesterbrauch des Zinngießens durchgeführt und so ein wenig in die Zukunft geschaut.