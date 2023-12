Die Straßenbauarbeiten im von der Flutkatastrophe im Juli 2021 getroffenen Ahrtal sollen am Freitag, 20. Dezember, des Jahres 2030 enden. Das sieht zumindest der Bauzeitenplan des Landesbetriebs Mobilität (LBM) vor, den der LBM in einer vierstündigen, offenen Bürgerinfoveranstaltung im Festsaal des Restaurants Culinarium in Dernau präsentierte.