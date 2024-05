Plus Sinzig Wiederaufbau nach der Flut: Sinziger Rat bringt Projekte voran Von Silke Müller i Auf dem Areal in der Straße „In der Galters“ in Westum soll das temporäre Beachvolleyballfeld errichtet werden. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Der neue Sinziger Stadtrat kommt nach der Kommunalwahl erstmals am 11. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Der Wiederaufbau soll bis dahin aber trotzdem zügig vorankommen. Den Weg dafür hat das noch aktuelle Gremium geebnet und in seiner letzten Sitzung eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Lesezeit: 3 Minuten

Die einzelnen Projekte, die sukzessive umgesetzt werden sollen, präsentierte dem Stadtrat Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi). So kann nun in der Josef-Hardt-Allee in Bad Bodendorf der zweite Bauabschnitt angegangen werden. Er erstreckt sich von der Freiherr-vom-Stein-Straße bis zum Nelkenweg. Die Gehweganlagen werden wiederhergestellt, die ...