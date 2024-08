Wiederaufbau in Dernau: So steht es um Tennisplätze und Weinbrunnenplatz

Die Zukunft Mittelahr AöR, die Wiederaufbau- und Projektentwicklungsgesellschaft der Ortsgemeinden Dernau, Rech und Mayschoß, informiert regelmäßig in Pressemitteilungen über den Stand des Wiederaufbaus in Dernau. Ein Überblick.

Im Jahr 2017 wurde der Weinbrunnenplatz in Dernau feierlich eröffnet. In der Flutnacht nur vier Jahre später wurde er komplett zerstört.

Im Jahr 2017 wurde der Weinbrunnenplatz in Dernau feierlich eröffnet. In der Flutnacht nur vier Jahre später wurde er komplett zerstört. Foto: Martin Gausmann/Hans-Jürgen Vollrath (Archivbild)

Der Weinbrunnenplatz wurde als zentraler Festplatz für alle Veranstaltungen der Ortsgemeinde Dernau genutzt. Neben einer Bühne und einem Ausschankgebäude, befand sich auch eine Toilettenanlage auf dem Platz. Die erst im Jahr 2017 fertiggestellte touristische Infrastruktur wurde in der Flutnacht 2021 komplett zerstört. Die Ortsgemeinde hat sich für einen gleichen Aufbau des Platzes mit den genannten Hochbauten entschieden und alle nötigen Schritte eingeleitet. So werden die Pläne für die Umsetzung auf einer bereits erfolgten Vermessung erstellt.

Ebenso sind die Ausschreibungsunterlagen für die Umsetzung in Vorbereitung. Der Förderantrag wurde bereits bewilligt. Die Abstimmung mit den Projektbeteiligten hat stattgefunden. Durch den Bau der Brücke sowie des Bahnübergangs und der Bahnkörper am Haltepunkt Posten 6 und der damit verbundenen Verwendung des Platzes als Baustelleneinrichtungsfläche durch die Deutsche Bahn, kann mit dem Neubau des Platzes voraussichtlich Mitte 2025 begonnen werden. Alle planerischen Arbeiten sowie die Tiefengrund- und Kampfmittelsondierungen sind bereits in Vorbereitung.

Tennisplätze werden hochwassersicher

Die Sportanlage in Dernau umfasste neben einem Fußballplatz und einer 100-Meter-Laufbahn mit Sportheim auch drei Tennisplätze sowie ein dazugehöriges Kleingebäude. Wie die gesamte Sportanlage wurden auch die Tennisplätze komplett überflutet. Die drei Ascheplätze, die Flutlichtanlage, die Bewässerungsanlage, die Ballfangzäune sowie das dazugehörige Gebäude wurden hierbei komplett zerstört. Die Tennisplätze sollen neu ausgerichtet und hochwasserangepasst an alter Stelle wiedererrichtet werden. Nach positiven Bau- und Förderantragsverfahren konnte im Mai 2024 die Bauleistung vergeben werden.

Mit dem Neubau der Tennisplätze wird in dieser Woche begonnen, sodass der Spielbetrieb nach derzeitigem Planungsstand zur neuen Saison 2025 wiederaufgenommen werden kann, so die Verbandsgemeinde. Auch das Tennisplatzgebäude soll in neuer Ausrichtung wiederaufgebaut werden. Bau- und Förderantrag hierfür wurden ebenfalls bereits eingereicht.

Auch Parkplatz entsteht neu

Erste Abstimmungsgespräche mit dem Architektenbüro haben stattgefunden. Aktuell werden mögliche Standorte für das Kleingebäude geprüft und verglichen. Die statischen Berechnungen wurden in Auftrag gegeben. Ein Bodengutachten wurde beauftragt und liegt bereits vor. Zudem laufen weitere Umsetzungsplanungen.

Der Park-and-ride-Parkplatz im Bereich des Bahnhofs wurde vom Starkregen stark beschädigt. Die wassergebundene Decke sowie ein Parkscheinautomat wurden in der Flutnacht vollständig zerstört. Der Parkplatz soll in gleicher Form wiederaufgebaut werden, teilt die Verbandsgemeinde weiter mit. Neu integriert werden sollen zudem sogenannte Smartpoles, die einerseits als Lichtquelle und andererseits als Ladestation für Elektroautos dienen können. Die Ausführungsplanungen sind in Bearbeitung.

Fertigstellung im ersten Quartal 2025

Aktuell läuft zudem die Abstimmung mit dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Altenahr hinsichtlich der Entwässerung. Der Baubeginn soll unmittelbar nach Fertigstellung der Planungsunterlagen und der nachgelagerten Ausschreibung für die Bauunternehmen erfolgen. Mit der Umsetzung der Maßnahme kann nach derzeitigem Stand im November 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung soll im ersten Quartal 2025 erfolgen. red

Weitere Informationen zu allen Wiederaufbauprojekten finden Sie auf der Internetseite der Zukunft Mittelahr AöR unter www.zukunft-mittelahr.de