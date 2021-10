Die Gasversorgung im von der Juliflut getroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in der Gemeinde Grafschaft ist seit gestern zumindest für 80 Prozent der Haushalte auch durch eine neue Gasdruckregelstation wieder sichergestellt. Was unter normalen Umständen nach Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer fünf bis sechs Jahre gedauert hätte, beanspruchte in diesem Fall lediglich 100 Tage.