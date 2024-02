Wie ist man gemeinsam stark in Katastrophen? Fluthilfekonferenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Ahrweiler hat die vierte Fluthilfekonferenz stattgefunden. Dazu hatten die DRK-Landesverbände Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie Caritas international und die Katastrophenhilfe der Diakonie in die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung eingeladen.

Die Wiederaufbaubeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Staatssekretärin Nicole Steingaß, erinnerte an die Tage nach der Flut. Foto: EA/Adams

„Ziel der Initiatoren ist es, durch eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Akteure aus den Bereichen Katastrophenvorsorge und Katastrophenhilfe auch im Falle naturbezogener Gefahrenlagen jederzeit gewappnet zu sein“, heißt es in diesem Zusammenhang in einer Pressemitteilung der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz.

Die Naturkatastrophe vom Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und die damit verbundenen und bis heute andauernden Auswirkungen hätten deutlich gemacht, wie wichtig es ist, den Bevölkerungsschutz in Deutschland zu stärken, um gut auf Extremwetter vorbereitet zu sein, so die Initiatoren der Konferenz. Leitungs- und Führungskräfte aus Hilfsorganisationen, Wohlfahrtsverbänden sowie Vertreter ungebundener Helfer und der Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden tauschten sich unter dem Motto „Gemeinsam stark in Katastrophen“ zum zukünftigen Umgang mit Naturkatastrophen aus.

Manche haben Dinge erlebt, die wir nur aus Erzählungen unserer Großeltern kannten. Zerstörung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit der ersten Tage waren für uns, die wir in der Nachkriegszeit lebten, unvorstellbar. Staatssekretärin Nicole Steingaß

Die Wiederaufbaubeauftragte des Landes, Staatssekretärin Nicole Steingaß aus dem Innenministerium, erinnerte an die Tage nach der Flut. „Viele von Ihnen waren damals im Einsatz. Viele von uns haben Erinnerungen und Bilder im Kopf. Manche haben Dinge erlebt, die wir nur aus Erzählungen unserer Großeltern kannten. Zerstörung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit der ersten Tage waren für uns, die wir in der Nachkriegszeit lebten, unvorstellbar.“ Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der gesamten Bevölkerung, der Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, der „Blaulichtfamilie“ sowie zahlreicher Verbände und Organisationen hätten es ermöglicht, die größte Naturkatastrophe der Nachkriegsgeschichte zu bewältigen, so Steingaß.

Die Staatssekretärin machte aber auch klar: „Der Klimawandel macht keine Pause, und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass uns extreme Wetterereignisse auch in Zukunft vor neue Herausforderungen stellen werden. Wir werden mit Starkregen, Überflutungen, Dürren und Hitzestress rechnen müssen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir uns bestmöglich auf diese Bedrohungsszenarien vorbereiten.“

Anke Marzi ist Vorstandsvorsitzende des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz. Foto: EA/Adams

Das Land Rheinland-Pfalz habe den Brand- und Katastrophenschutz mit einer umfassenden Reform auf eine neue Grundlage gestellt: „Unser Ziel ist es, noch besser auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Wir passen gesetzliche Grundlagen an, stärken die kommunalen Strukturen vor Ort und investieren in Ausbildung, Ausrüstung und Infrastruktur. Zudem setzen wir uns für eine länderübergreifende Zusammenarbeit ein.“

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sei die Einrichtung eines zentralen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz, das Anfang 2025 seine Arbeit aufnehmen werde. „Zudem werden wir noch in diesem Jahr ein 24/7-Lagezentrum in Koblenz eröffnen. Dieses Zentrum ermöglicht es uns, die Lage im Bevölkerungsschutz landesweit proaktiv zu beobachten und zu analysieren. Hier laufen im Ernstfall alle relevanten Informationen zusammen und werden zu einem umfassenden Lagebild zusammengeführt. Dadurch verbessern wir die Kommunikation, die Ressourcenplanung und die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte.“

Auch das ungebundene, zeitlich begrenzte Ehrenamt hat in bestimmten Einsatzlagen ein enormes Potenzial, und wir möchten Spontanhelfer besser einbinden und unterstützen. Staatssekretärin Nicole Steingaß

Das Land will aber auch das Bewusstsein für mögliche Katastrophenlagen und die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung stärken. „Auch das ungebundene, zeitlich begrenzte Ehrenamt hat in bestimmten Einsatzlagen ein enormes Potenzial, und wir möchten Spontanhelfer besser einbinden und unterstützen. Dafür werden wir eine Internetplattform einrichten, die als Wegweiser und Informationsplattform dienen soll.“ Die Fluthilfekonferenz helfe dabei, sich zu vernetzen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. „Es ist wichtig, dieses Hilfsnetzwerk kontinuierlich zu pflegen, auszubauen und zu verbessern“, so Nicole Steingaß abschließend.

„Bereits in der Akutphase waren wir gemeinsam mit vielen Partnern vor Ort, um Hilfe zu leisten“, erklärte Anke Marzi, Vorstandsvorsitzende des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz: „Nach wie vor sind wir in den betroffenen Regionen zusammen mit weiteren Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden beim Wiederaufbau im Einsatz. Da jederzeit mit Naturereignissen dieser Größenordnung zu rechnen ist, geht unser Blick auch in Richtung Zukunft. Denn es gilt, gut auf Vorkommnisse dieser Art vorbereitet zu sein und vorhandene Strukturen weiter auszubauen.“ red