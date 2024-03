Plus Sinzig Wie geht es weiter mit dem Landesjagdgesetz? Hegering Sinzig hat Verhandlungen im Visier Von Martin Ingenhoven i Stimmungsvolle Jagdhornsignale begleiteten die Jahreshauptversammlung des Hegerings Sinzig. Fotos: Martin Ingenhoven Foto: Martin Ingenhoven Das Land Rheinland-Pfalz hat seit dem Jahr 2010 ein eigenes Landesjagdgesetz, in dem das Jagdrecht umfassend geregelt wurde. Beschlossen unter dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, der eine SPD-Alleinregierung anführte, hat sich die aktuell regierende Ampelkoalition eine gründliche Revision des Gesetzes vorgenommen. Diese war jetzt auch Thema in der Jahreshauptversammlung des Hegerings Sinzig. Lesezeit: 3 Minuten

Im Juni 2023 legte das zuständige Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) einen Neuentwurf vor. Dieser zielte nach Angaben der Landesregierung unter anderem auf die „Integration neuer wild-tierökologischer Erkenntnisse“, und eine Anpassung an „klimaresiliente Waldentwicklung“ ab. Außerdem, so heißt es in der Einleitung zum Gesetzesentwurf weiter, sollte mit ...