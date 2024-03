Plus Dernau

Wie der Wiederaufbau in Dernau vorangeht: Neue Weinbaubrücke soll Anfang 2025 fertig sein

i Nach der Flut und dem Aufräumen sind von der alten Weinbaubrücke in Dernau nur noch die Widerlager übrig geblieben. Ein Neubau muss aus technischen Gründen an gleicher Stelle erfolgen. Aktuell läuft die Ausarbeitung der Ausführungsplanung und Statik. Der Baubeginn ist im Mai. Foto: Frank Bugge

Lesezeit: 3 Minuten

Die Zukunft Mittelahr AöR, die Wiederaufbau- und Projektentwicklungsgesellschaft der Ortsgemeinden Dernau, Rech und Mayschoß, hat über den Stand des Wiederaufbaus in Dernau informiert und sich dabei auf der Projekte in der Gemeinde bezogen. So zum Beispiel auf die Weinbaubrücke. Sie fungierte vor der Flut als Hauptverbindung zwischen den beiden Dernauer Ahrseiten.