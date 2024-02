Plus Kreis Ahrweiler Wenn die Liebesbeziehung toxisch wird: Zwei Frauen aus dem Kreis Ahrweiler berichten über ihre Erfahrungen Valentinstag: Für viele Verliebte ein ganz besonderer Tag. Doch es gibt Beziehungen, die alles andere als harmonisch verlaufen. Die Gewalt in Partnerschaften hat seit den Corona-Jahren weltweit zugenommen. Betroffen sind oftmals Frauen. Auch im Kreis Ahrweiler. Die RZ hat mit zwei Frauen über ihre toxischen Beziehungen gesprochen. Von Claudia Voß

„Am Anfang war es die ganz große Liebe. Alles war so perfekt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einer toxischen Beziehung landen würde.“ Es sind Sätze wie diese, mit denen die beiden Frauen sensibilisieren wollen für das, was Menschen in Beziehungen passieren kann. Zum eigenen Schutz möchten die ...