Plus Herschbroich Wenn das Amt zur Belastungsprobe wird: Herschbroicher Ortsbürgermeisterin will nach 17 Jahren aufhören Herschbroich ohne Monika Korden – einfach unvorstellbar. Mit viel Engagement und vorausschauendem Handeln führte die amtierende Ortsbürgermeisterin ihren Ort erfolgreich durch die vergangenen 17 Jahre. Doch bei der Kommunalwahl im Juni erneut antreten möchte Korden als ehrenamtliche Bürgermeisterin künftig nicht mehr. Mit der RZ hat sie über die Gründe gesprochen. Von Claudia Voß

Toiletten reinigen, Hecken am Friedhof schneiden, öffentliche Rasenflächen mähen, Heizungen an- und abstellen, Betreuung des gemeindeeigenen Immobilienbestandes – was sich liest wie die Tätigkeitsbeschreibung eines Hausmeisters, ist Monika Kordens Alltag. Und der ist mit diesen Aufgaben längst noch nicht ausgelastet. „Das sind ja alles nur Dinge, die zusätzlich zu meinen ...