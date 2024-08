Heimersheim

Weinfest in Heimersheim: Fantasievolle Gestalten beim Festzug

i Mittelalterlich gewandet und mit fantasievollen Kostümen verzauberten die Teilnehmer des Festzuges die Besucher in Heimersheim. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Auch, wenn das Wetter am Wochenende nicht ganz perfekt war, so genossen die Heimersheimer und viele Gäste aus nah und fern das Weinfest im Ortskern (die RZ berichtete). Denn: Was sind schon ein paar Regentropfen gegen die edlen Tropfen im Weinglas?