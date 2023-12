Plus Altenahr Weihnachtsmarkt der besonderen Art: Altenahrer Sternstunden begeistern Jung und Alt Bereits zum 18. Mal hat der Weinort Altenahr seinen traditionellen Weihnachtsmarkt, die „Altenahrer Sternstunden“ veranstaltet. Erstmals auf dem ehemaligen Seilbahnparkplatz ausgerichtet, lud der Markt Bürger und Besucher gleichermaßen ein, ein paar schöne Stunden zwischen Strohballen und Feuerkörben, mit Glühwein oder Kinderpunsch, Bratwürstchen oder wärmenden Crêpes zu verbringen und sich ein wenig auf die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen. Von Ute Mülller

„Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten, das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut“, begrüßte Eva Flügge die Gäste am Samstagabend mit ...