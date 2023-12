Plus Kreis Ahrweiler Weihnachten beginnt erst nach dem Fest: Was die Tafeln in Sinzig und Ahrweiler berichten Für rund 1300 Menschen im Kreis Ahrweiler wird Weihnachten erst so richtig nach dem eigentlichen Fest stattfinden. Dann nämlich, wenn Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte zwischen den Jahren ihre Weihnachtssüßigkeiten oder Festtagsleckereien ausräumen. Von Frank Bugge

Sie gehen als Spenden an die Tafel, deren Mitarbeiter wöchentlich donnerstags in Sinzig und Ahrweiler nicht mehr verkäufliche Lebensmittel kostenlos an Bedürftige verteilen, die damit ihren schmalen Geldbeutel entlasten. 433 Haushalte mit 1137 Personen aus den Kommunen des Kreises zählen aktuell zum Kundenkreis, darunter 451 Kinder und Jugendliche. Dazu kommen ...