Die Bedarfsplanung zeigt: Es gibt zu wenig Kitaplätze in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mit der Stiftung Bethel steht der Stadt nun ein Partner zur Verfügung, der eine Kita bauen, bezahlen und betreiben will. Der erste Schritt, den Weg für dieses Projekt freizumachen, ist getan. Es soll an der Mittelstraße in Bad Neuenahr auf der Grundstück der Villa Schmitz verwirklicht werden.