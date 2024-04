Plus Ahrtal Was Menschen im Ahrtal sich wünschen: Mehr bezahlbarer Wohnraum Von Beate Au i Ein mit Vertretern aus allen politischen Ebenen besetztes Podium stellte sich den Fragen. Foto: Sascha Ditscher Kann man hier noch wohnen? Unmittelbar nach der Flut haben sich im Ahrtal viele Menschen diese Frage gestellt. Fast drei Jahre danach hat die RZ das Thema Wohnen in ihrer Veranstaltungsreihe „Aufbruch Ahr“ wieder aufgegriffen, denn es gehört nach wie vor zu den Herausforderungen, die beim Wiederaufbau zu stemmen sind. Entsprechende Stimmen dazu hat die RZ unter den Besuchern der Veranstaltung gesammelt. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich bin gleich dreifach betroffen – privat, mit meinem Unternehmen und mit meiner Familie“, sagt Anwar Haji, der vor der Flut das Café Barista in der Poststraße in Bad Neuenahr betrieben hat und nun mit seinem Betrieb in den Kurpark umgezogen ist. Ihn interessiert, wie sich die Politik den Wiederaufbau ...