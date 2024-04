Adenau

Warum die Titelverteidigung reine Formsache war: Erich-Klausener-Gymnasium in Adenau bleibt Fairtrade-Schule

i Unser Foto zeigt Schüler des achten Schuljahrs, die das Thema Fairtrade mit ihren Lehrerinnen Katharina Müller (hinten Mitte) und Julia Selbach (vorn rechts) im Englischunterricht am Beispiel fair produzierter Kleidung behandelt haben, mit Schulleiterin Christa Killmaier-Heimermann (links) und Bernhard J. Müller, Leiter der Eine-Welt-Aktivitäten am EKG. Foto: Martina Müller

Schon seit Ende 2015 ist das Erich-Klausener-Gymnasium (EKG) in Adenau Fairtrade-School. Das bedeutet, dass sich das Gymnasium in besonderer Weise für faire Handelsbedingungen mit der Dritten Welt engagiert. Von den fairen Preisen für qualitativ hochwertige Produkte können die Produzenten ein auskömmliches Leben führen, ihre Kinder in die Schule schicken, statt sie zu Kinderarbeit zu zwingen, und Infrastrukturmaßnahmen wie etwa Krankenstationen mitfinanzieren.