Die vom Deutschen Roten Kreuz nach der Flutkatastrophe an der Ahr für Mayschoß aufgebaute und am 2. September 2021 in Betrieb genommene temporäre Notkläranlage an der Bundesstraße 276 wird einige Jahre länger als die zunächst vorgesehen laufen müssen. Denn es gibt ein Problem: den Wiederaufbau der Ahrtalbahn.