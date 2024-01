Petra Schneider, Kreisvorsitzende der CDU Ahrweiler freute sich sichtlich über den voll besetzten Saal im Rheinhotel Vier Jahreszeiten in Bad Breisig. Ihr Kreisverband hatte zum traditionellen Neujahrsempfang geladen, der in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen feiern konnte. 2004 hatte Guido Ernst, Schneiders Vorgänger im Landtag zum ersten zum Neujahrsempfang eingeladen, schon damals traf man sich in Bad Breisig.