Am 12. Februar ist es so weit: Die ersten Gäste werden in das neue „Bethel-Hotel zum Weinberg“ direkt neben dem Bahnhof in Bad Neuenahr einziehen. Und das, wie Kai Andresen, einer der drei Geschäftsführer der „gGmbH Bethel Hotel zum Weinberg“ erklärte, trotz Flut mit nur wenigen Tagen Verzögerung.