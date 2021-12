Die ehrenamtlichen Bürgermeister der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Altenahr sind „irritiert“ von der Kandidatur ihrer Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand bei der Wahl zum Landrat des Kreises Ahrweiler am 23. Januar. In einer Pressekonferenz in der Vischeltalhalle Freisheim zur Lage in den Dörfern 150 Tage nach der Flut bemängelten sie die Informationspolitik der Verbandsbürgermeisterin.