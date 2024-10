Plus Ahrweiler

Vier Förderbescheide aus Mainz: 970.172 Euro für Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler

i Die Dr.-von-Ehrenwall'sche Klinik war von der Flutkatastrophe besonders hart getroffen worden. Foto: Redweb SystemUser/Jochen Tarrach

Staatssekretärin Nicole Steingaß hat Förderbescheide in Höhe von 970.172 Euro an die Dr.-von-Ehrenwal'sche-Klinik in Ahrweiler überreicht. Damit soll die Versorgungsqualität für Patienten wieder vollständig hergestellt werden.