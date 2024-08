Oberwinter

Viel Sonne bei Kirmes in Oberwinter: Entchenangeln und Kinderschminken locken Familien in den Ort

i Der Fassanstich zur Oberwinterer Kirmes durch den neuen OV Jürgen Walbröl konnte bei bestem Wetter erfolgen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Fassanstich durch den neuen Oberwinterer Ortsvorsteher Jürgen Walbröl bei strahlendem Sonnenschein: Am Samstag wurde die Kirmes in Oberwinter auf dem Schulhof der Grundschule offiziell eröffnet. Am Abend gab es kölsche Livemusik und gute Stimmung.