Der Zahn der Zeit nagt unentwegt: Und dies nicht nur an Gebäuden und Straßen, sondern auch an Hinweistafeln, bei denen im Laufe der Jahre die Schrift derart verblasst, dass der Text kaum noch zu lesen ist. Dieses Schicksal ereilte auch die zehn messingfarbenen Infotafeln, die in Kempenich zur Jahrtausendwende im Rahmen der Dorferneuerung angebracht wurden, um im Verlauf eines damals entwickelten Themenweges auf historische Gebäude und Plätze hinzuweisen.