Unterwegs an Schulen im Kreis Ahrweiler: Experten zeigen Jugend berufliche Perspektiven auf

Bei den „Azubispots on Tour“ der HwK Koblenz, IHK Koblenz und Agentur für Arbeit tauschten sich die interessierten Schüler auf dem Pausenhof der Ernst-Barlach-Realschule plus in Höhr-Grenzhausen nicht nur mit den Ausbildungs- und Berufsberatern über mögliche Karrierewege aus, sondern kamen auch mit den Ausbildungsbotschaftern Valon Selmani und Robin Gluschak ins Gespräch, die sich beide in ihrem dritten Ausbildungsjahr befinden. Foto: HwK Koblenz/Denise Nuß