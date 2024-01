Der Neubau der Personenunterführung am Bahnhof in Sinzig ist eine lange Geschichte, wie Bürgermeister Andreas Geron im Bauausschuss anmerkte. „Aber sie ist nicht unendlich, sonst würde man dem Buch unrecht tun“, meinte er. In der Tat: Klappt alles wie geplant, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr erfolgen. Allerdings ist die bisher vorgesehene Gestaltung mittlerweile obsolet.