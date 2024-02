TV-Gartenfee kommt nach Niederzissen: Heike Boomgarden und Werner Ollig geben Tipps

Heike Boomgaarden und Werner Ollig geben in höchst unterhaltsamer Weise unzählige Praxistipps für einen klimafreundlichen Garten. Die bekannte und beliebte Gartenbauexpertin des SWR-Fernsehens und der Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz sind am Donnerstag, 29. Februar, 18 Uhr, zu Gast im Wappensaal des Rathauses in Niederzissen. Dies teilt die Verbandsgemeinde Brohltal mit.

TV-Gartenfee Heike Boomgaarden zu Gast in Niederzissen. Foto: Heike Boomgaarden

In Deutschland gebe es rund eine Million Hektar Gärten, ein riesiges Potenzial, in dem jeder Einzelne etwas für das Klima, für die Umwelt und die Artenvielfalt tun könne, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters. Es gibt viele Anregungen, die jeder schnell, einfach und vor allen Dingen mit großer Freude im eigenen Garten umsetzen könne. „Die beiden Referenten verstehen es, ihre Zuhörer für Natur-, Klima- und Umweltschutz zu begeistern. Denn mit ihrem eigenen Enthusiasmus öffnen sie auch den Blick darauf, was wir für ein besseres Klima und mehr Artenvielfalt in unseren Städten und Dörfern tun können“, heißt es weiter.

Es dreht sich um den klimafreundlichen Garten

Im Anschluss an den Vortrag, der auf dem neu erschienenen Buch „Der klimafreundliche Garten – so geht es“ von Heike Boomgaarden und Werner Ollig basiert, nehmen sich die Referenten Zeit für eine Signierstunde. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung im Kulturbüro der Verbandsgemeinde Brohltal erforderlich unter Telefon 02636/974 04 11 oder per E-Mail an daniela.sturm@brohltal.de red