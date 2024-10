Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Trotz Verkleinerung: Herbstkirmes in Bad Neuenahr bleibt die Größte

Von Jochen Tarrach

i „Platz nehmen zum rasanten Flug mit dem Teppich“, so heiß es direkt vor dem Bahnhofsgebäude. Ein Vergnügen, das allerdings hauptsächlich von Jugendlichen genutzt wird. Fotos: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach

Herbstkirmes 2024 in Bad Neuenahr: Die Karussells, Schießstände und Süßigkeitenbuden mit Zuckerwatte und gebrannten Mandeln sind wieder da und erfreuen die Menschen. Das bedeutet aber auch, über mehrere Tage absolutes Verkehrschaos in der Kurstadt. Bei der Anreise ist es besser, den Pkw bereits in Heimersheim oder Ahrweiler stehenzulassen und den Rest des Weges mit der Ahrtalbahn zu fahren.