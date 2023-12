Tourismus: Kommt nach der Flut jetzt eine Hängebrücke ins Ahrtal?

Der Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nach den touristischen Einbrüchen nach der Flut von 2021 in Zusammenarbeit mit dem Büro ift Freizeit- und Tourismusberatung aus rund 90 lohnenswerten Projekten ein „Nachhaltiges Tourismuskonzept Ahrtal 2025“ für die Kreisstadt und die Region entwickelt, um wieder in der touristischen Oberliga mitspielen zu können. Dabei haben sie tief in die sogenannte Wunschkiste gegriffen.