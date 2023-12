Für Erleichterung hatte die Nachricht, dass das Haus Walterscheid in der Sinziger Mühlenbachstraße 40 in die Liste der schützenswerten Denkmäler der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) eingetragen worden und damit offiziell unter Denkmalschutz gestellt ist, bei den Mitgliedern des Förderverein Denkmalpflege und Heimatmuseum in Sinzig gesorgt. Der Bad Breisiger Diplomrestaurator Bernd Retterath hatte vor allem im Innenbereich neue Erkenntnisse erlangt, die nun in die Entscheidung der GDKE eingeflossen sind.