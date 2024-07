Gelsdorf

Stauende übersehen: Auffahrunfall auf A 61 am Meckenheimer Kreuz

i Auf der A61 sind am Meckenheimer Kreuz am Sonntagmorgen sechs Autos zusammengestoßen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr hat es einen größeren Unfall mit sechs Autos auf der A 61 am Meckenheimer Kreuz in Fahrtrichtung Koblenz gegeben. Wie die zuständige Kölner Polizei mitteilt, sind dabei acht Menschen leicht- und eine Person schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt worden.